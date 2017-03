EMMA MARRONE / Dimentica Elodie e torna alla corte di Maria De Filippi

Emma Marrone

EMMA MARRONE, LA CANTANTE SALENTINA TORNA DA MARIA DE FILIPPI E DIMENTICA ELODIE – Ad un anno dalla sua ultima partecipazione ad amici come coach, Emma Marrone torna alla corte di Maria De Filippi in una settimana che l’ha vista al centro di un’accesa polemica per il divorzio da Elodie Di Patrizi. Dopo aver conosciuto la cantante dai capelli rosa durante la scorsa edizione di Amici, collaborando con lei durante il serale, Emma Marrone ha deciso di dare il via ad un sodalizio professionale che ha portato anche alla nascita di una splendida amicizia. La Marrone, infatti, ha supportato Elodie anche durante la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. Pochi giorni fa, però, Elodie Di Patrizi ha annunciato il divorzio professionale da Emma Marrone, senza tuttavia, spiegare i motivi di tale decisione. Emma, da parte sua, dopo aver risposto ad un commento di Red Ronnie specificando di non aver mai strumentalizzato la sua amicizia con la Di Patrizi, è pronta a tornare in tv come ospite del primo serale di Amici 16. Emma, infatti, profondamente legata a Maria De Filippi, ha accettato di tornare nello studio che le ha regalato il successo per cantare con la sua grande amica con Elisa. Un modo per mettere a tacere le polemiche di questi giorni e tornare a parlare solo di musica.

