JUSTIN BIEBER/ News, incontro segreti con Kourtney Kardashian (Oggi, 25 marzo 2017)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: INCONTRI SEGRETI CON KOURTNEY KARDASHIAN – Justin Bieber torna a far parlare di sé per la sua vita privata. La popstar canadese, secondo quanto si legge su Ok Magazine, continuerebbe a frequentare Kourtney Kardashian con la quale, si vocifera, abbia avuto anche un flirt. “Si incontrano una due volte a settimana in una casa nascosta nella valle di San Fernando“ – si legge sul magazine – “E’ una piccola casa che gli presta un amico di Justin” ha riferito la fonte. “Usano entrambi delle vetture in prestito in modo da non farsi riprendere”, si legge ancora. Tra Justin Bieber e Kourtney Kardashian, dunque, c’è un rapporto speciale che dura da diverso tempo. Tra i due, tuttavia, non ci sarebbe nessuna storia d’amore in corso. Justin Bieber e Kourtney Kardashian, infatti, sarebbero legati da una bella amicizia a cui entrambi non vogliono rinunciare. Nonostante la differenza d’età, dunque, Justin Bieber e la Kardashian sembrano molto legati. L’amicizia si trasformerà in amore? I fans sono sicuri di no e sognano per la popstar canadese una ragazza dolce e semplice capace di regalargli quella serenità che non ha ancora trovato.

© Riproduzione Riservata.