FEDEZ/ Video, sfida a braccio di ferro Rovazzi…”ho sentito crack” (oggi, 26 marzo 2017)

FEDEZ, SFIDA A BRACCIO DI FERRO ROVAZZI: VIDEO, “HO SENTITO CRACK” - Fedez è a Miami dove sta trascorrendo gli ultimi giorni di pausa con la fidanzata Chiara Ferragni prima di tornare in Italia per esibirsi al PalaPartenope di Napoli dopodomani. Negli States il rapper milanese si è portato anche l’amico Fabio Rovazzi, lo youtuber di “Andiamo a comandare”. Qualche ora fa i due si sono sfidati in un “epico” braccio di ferro e Fedez ha voluto condividere sulla sua pagina Instagram questo “Scontro fra Titanic”, approfittandone per citare un verso della sua canzone “Piccole cose”. Nel breve filmato vediamo Fedez e Rovazzi sfidarsi a braccio di ferro seduti al tavolo sotto gli sguardi dei loro amici. Federico Lucia si sorprende all’inizio della resistenza di Rovazzi, più mingherlino e meno muscoloso rispetto a lui. Poi Fedez prende il sopravvento anche se annuncia vagamente preoccupato: “Ho sentito crack…”. C’è tempo anche per proporre il secondo round, che Fedez vorrebbe fare con la sinistra essendo mancino, ma Rovazzi non ci sta: “No, io con la sinistra no”. Il video è andato oltre i 478mila like in meno di un giorno e nei commenti i followers di Fedez prendono in giro il fisico dello youtuber: “Il sinistro no! Perché il destro invece) rovella 6 tutti noi”, “Ma che vuo' fa Rovazzi sei troppo magro!”, “Rovazzi ha L esoscheletro di una medusa quindi di cosa stiamo parlando ????”. Clicca qui per vedere il video e tutti i commenti.

