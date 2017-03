Calendario Concerti/ Vinicio Capossela, Mario Biondi, Giorgia e molti altri (dal 27 marzo al 2 aprile 2017)

Giorgia

CALENDARIO CONCERTI DAL 27 MARZO AL 2 APRILE 2017: VINICIO CAPOSSELA, MARIO BIONDI, GIORGIA - Tutto è pronto per un'altra settimana all'insegna della buona musica. Teatri, palasport e locali accoglieranno diverse star del panorama nazionale ed internazionale, nei sette giorni che andranno dal 27 marzo al 2 aprile 2017. Scopriamo insieme i principali eventi. Partiamo da uno degli artisti italiani più attivi in assoluto. Stiamo parlando del buon Vinicio Capossela, polistrumentista di origine tedesca che continua a far riflettere il suo pubblico affezionato col suo tour nei teatri nostrani. Si esibirà lunedì 27 al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento, mercoledì 29 al Teatro Coccia di Novara e domenica 2 aprile al Teatro Verdi di Firenze. Direttamente dal Canada, ecco una delle vere icone della musica celtica. Si tratta di Loreena McKennitt, tornata in Italia a distanza di cinque anni dal suo ultimo arrivo. Le sue sonorità d'atmosfera saranno proposte lunedì 27 all'OBIHall di Firenze e martedì 28 al Teatro della Luna di Assago (MI). Due date davvero da non perdere.

Chi invece predilige il soul e il jazz non può fare a meno delle serate che vedranno come protagonista Mario Biondi. Il suo Best of Soul Tour va a gonfie vele e la sua voce è pronta ancora a sorprendere. Appuntamento con lui per martedì 28 al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento, giovedì 30 al Gran Teatro Geox di Padova e venerdì 31 al Creberg Teatro di Bergamo. Anche gli Afterhours sono pronti ad una settimana di fuoco e fiamma. La band alternativa italiana guidata da Manuel Agnelli sarà di scena martedì 28 all'Alcatraz di Milano, giovedì 30 all'OBIHall di Firenze e venerdì 30 al Vox Club di Nonantola (MO). Molto interessante è anche la riunione di Enrico Ruggeri con il suo storico gruppo, i Decibel. A 40 dalla fondazione, il sodalizio artistico si riunisce in un tour tutto da gustare. Gli eventi della settimana? Martedì 28 al Le Roi di Torino e mercoledì 29 al Palco 19 di Asti.

Il tour italiano va avanti con grandi soddisfazioni anche per Giorgia, uno dei talenti più cristallini della musica italiana degli ultimi 25 anni. L'artista si esibirà martedì 28 al 105 Stadium di Genova, venerdì 1° e sabato 2 aprile al Palalottomatica di Roma. I Baustelle confermano di essere sempre in piena attività e propongono ai loro affezionati fan diverse date di rilievo. Si partirà martedì 28 al Teatro Goldoni di Venezia, per proseguire mercoledì al Teatro L. Candoni di Tolmezzo (UD). La siciliana Carmen Consoli porterà invece avanti il suo tour intitolato Eco di Sirene, in grado di garantirgli grandi soddisfazioni professionali. La sua data?Mercoledì 29 marzo al Teatro Augusteo di Napoli. Per una serata all'insegna della musica d'autore italiana. Un gradito ritorno dalla Germania. Stiamo parlando della band dei Tokio Hotel, pronti a diffondere ancora una volta il loro rock alternativo. Appuntamento con loro per martedì 28 al Fabrique di Milano e mercoledì 29 all'Atlantico di Roma, per due date imperdibili per tutti i fan. Infine, spazio all'interpretazione struggente dell'italo-americana LP. Reduce dallo straordinario successo di Lost On You, l'artista tornerà in Italia sabato 2 aprile al Gran Teatro Geox di Padova per un concerto tanto atteso dal pubblico.

© Riproduzione Riservata.