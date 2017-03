EMMA MARRONE/ Va in televisione e i social impazziscono (oggi, 27 marzo 2017)

Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi (Instagram)

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE IN TELEVISIONE E I SOCIAL IMPAZZISCONO (OGGI, 27 MARZO 2017) - Emma Marrone torna alla corte di Maria De Filippi, e i social esplodono: quest’anno la cantante non ricoprirà il ruolo di direttore artistico, come è invece avvenuto nei due precedenti. Lo scorso sabato Emma Marrone ha fatto capolino sul palco del primo serale solamente in qualità di ospite, regalando emozioni uniche e duettando insieme alla leader della squadra blu. Gli internauti, in coro, hanno dovuto ammettere che Emma mancherà moltissimo nel corso delle prossime serate: allo stesso tempo, però, le note de “L’anima vola” sono arrivate dritte ai cuori, spingendo il pubblico a commentare e condividere sulle piattaforma social. “Il duetto Emma Marrone-Elisa mi ha emozionato già appena inizia la canzone #Amici16 #emma #elisa” ha ammesso un utente, “Il duetto della vita. #Elisa #Emma #Amici16”, “Che spettacolo di duetto #emma #elisa #amici16”, hanno aggiunto altri. La compagnia e il talento della salentina - i più attenti se ne saranno certamente accorti - non si sono fatti attendere nemmeno ieri sera: Emma Marrone è stata nuovamente protagonista su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset ha infatti trasmesso il concerto evento Amiche in Arena, andato in scena lo scorso settembre e al quale la salentina ha partecipato insieme a diverse altre artiste nostrane.

