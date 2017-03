Fedez / News: pronto per tornare in Italia, la tristezza nel suo ultimo giorno a Miami. Foto (27 marzo 2017)

Fedez

FEDEZ, NEWS: PRONTO PER TORNARE IN ITALIA, LA TRISTEZZA NEL SUO ULTIMO GIORNO A MIAMI. FOTO (OGGI, 27 MARZO 2017) - Quando si è felici il tempo vola e così deve essere sembrato a Fedez, che ha trascorso qualche giorno a Miami con la fidanzata Chiara Ferragni approfittando di una pausa del Comunisti col rolex tour. Ora però è venuto il momento di fare ritorno in patria, dove è atteso domani per il concerto al PalaPartenope di Napoli. Sarà poi la volta di Acireale, Reggio Calabria, Bari, Padova, Conegliano, Milano, Trieste, Genova, Montichiari, Pesaro e Verona. Il rapper milanese ha molto lavoro da fare insomma e anche se forse preferirebbe stare dov’è ora, deve rientrare per tornare sul palco insieme all’amico J-Ax. Il pensiero di lasciare la calda spiaggia di Miami per la tiepida primavera italiana però non deve aver fatto impazzire di gioia Federico Lucia, che nella foto pubblicata ieri sera su Instagram sembra piuttosto triste. Con le spalle curve e le mani giunte, Fedez se ne sta mogio mogio sullo yacht dando le spalle all’oceano (clicca qui per vedere la foto). Il suo “last day in Miami” sarà sicuramente un bel ricordo però e i fans lo hanno apprezzato con oltre 42mila like in meno di un’ora.

