ALESSANDRA AMOROSO/ News, il matrimonio con Stefano Settepani in estate in Salento? (Oggi, 28 marzo)

Alessandra Amoroso si sposa con Stefano Settepani

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: LE NOZZE IN ESTATE CON STEFANO SETTEPANI – Non solo lavoro nella vita di Alessandra Amoroso. La cantante salentina, dopo essere tornata ad Amici dove, in occasione del primo serale ha duettato con Morgan, si sta preparando per i due concerti che terrà all’Arena di Verona il 28 e il 29 aprile prossimi. Conclusi gli impegni professionali, Alessandra sarebbe pronta a convolare a nozze con il fidanzato Stefano Settepani con il quale l’amore procede a gonfie vele. Alessandra Amoroso che non ha mai nascosto il sogno di sposarsi e di convolare presto a giuste nozze, sarebbe vicinissima a coronare il suo sogno d’amore con il compagno. Secondo il settimanale Oggi, infatti, in estate, Alessandra potrebbe pronunciare il fatidico nel suo Salento. Legatissima alla propria terra, la cantante salentina avrebbe organizzato le nozze in Salento. Al ricevimento che potrebbe svolgersi in spiaggia, stando a quello che scrive Alberto Dandolo, potrebbero partecipare circa 500 invitati. Quello di Alessandra Amoroso e Stefano Settepani, dunque, dovrebbe essere un matrimonio in grande stile. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiale. Alessandra, però, qualora le indiscrezioni dovessero essere vere, sicuramente condividerà il suo momento magico con la sua Big Family.

