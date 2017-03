EMMA MARRONE/ News: la salentina non smette di allenarsi, video (oggi, 28 marzo 2017)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA NON SMETTE DI ALLENARSI, VIDEO - Emma Marrone si tiene in forma e più di una volta ha condiviso con i fans foto e video che la ritraevano durante gli allenamenti, fatti di solito in compagnia delle amiche. Anche ieri la cantante salentina ha deciso di iniziare la giornata con un po’ di sana attività fisica e ha condiviso con i fans un brevissimo video, anche noto come gif, che mostra una donna bionda mentre balla: “Workout / lunedì / #thoa @alenaska”. Nel suo post da 88mila like in poche ore (clicca qui per vederlo), Emma ha taggato l’amica che l’ha accompagnata in palestra e cioè la cantautrice e autrice Naskà. Anche sul suo profilo Instagram troviamo “traccia” dell’allenamento e la vediamo mentre si scatta un selfie allo specchio tra pesi e bastoni di legno: “Trova il dettaglio #amorevole #workout #thoa #owa @real_brown”. Clicca qui per vedere la foto.

© Riproduzione Riservata.