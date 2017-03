Fedez (foto da Instagram)

FEDEZ, RIPARTE DA NAPOLI IL TOUR DI COMUNISTI COL ROLEX (OGGI, 28 MARZO 2017) - Il Tour di Comunisti col Rolex riparte da Napoli: oggi, martedì 28 marzo 2017, Fedez e J-Ax sono attesi sul palco del PalaPartenope, pronti ad infiammare il pubblico. Il rapper ha approfittato della pausa della tournée per volare a Miami, raggiungendo così la fidanzata Chiara Ferragni: la love story tra Fedez e la fashion blogger, dunque, è tornata a colpire, con scatti divertenti - alcuni anche in compagnia dell’amico della coppia, Fabio Rovazzi - altri più sensuali e romantici. Proprio di recente, Fedez si è raccontato in esclusiva sulle pagine de Il Corriere della Sera, e ha in realtà smentito possibili future nozze con Chiara Ferragni - “non credo nel rito del matrimonio” - anche se il desiderio di avere un figlio rimane saldo. “Non mi sento di escluderlo” ha confessato “Penso di aver oltrepassato la linea del divertimento giovanile. Sì, un figlio è più verosimile”. I progetti per il futuro e i sogni sono grandi: il Tour di Comunisti col Rolex, nel frattempo, è un’altra grande soddisfazione. Dopo la data a Napoli, J-Ax e il rapper faranno capolino a Acireale, Reggio Calabria, Bari, Padova, Conegliano, Milano (date sold-out), Trieste, Genova, Montichiari e Pesaro. L’ultima data in programma il 6 maggio all’Arena di Verona.

