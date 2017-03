JUSTIN BIEBER / News: pensa a Zayn Malik, Selena Gomez vola da The Weeknd (Oggi, 28 marzo)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR CANADESE PENSA AL DUETTO CON ZAYNA MALIK, SELENA GOMEZ VOLA IN BRASILE – Mentre Justin Bieber sogna una collaborazione con Zayn Malik, Selena Gomez vola in Brasile dal fidanzato The Weeknd. Nonostante i fans più romantici continuino a sognare un ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati, l’ex stellina della Disney non sembra affatto intenzionata a tornare tra le braccia della popstar canadese. Selena Gomez, infatti, superati i problemi di salute che avevano spaventato tutti i fans, si è tuffata nel lavoro e nella sua storia d’amore con The Weeknd. La storia d’amore tra i due procede a gonfie vele al punto che fanno di tutto per trascorrere qualche giorno insieme. Pur di non stare lontana dal fidanzato, così, Selena, dopo averlo raggiunto ad Amsterdam, l’ha seguito anche in Brasile dove ha seguito da dietro le quinte il concerto. E’ un amore vero, dunque, quello che sta vivendo Selena Gomez che non rinuncia alla sua vita privata nonostante sia impegnatissima professionalmente. Discorso diverso, invece, per Justin Bieber che non riesce a trovare pace in amore dopo la fine della loro storia.

© Riproduzione Riservata.