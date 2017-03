ONE DIRECTION/ Liam Payne è diventato papà: la prima foto con il figlioletto (oggi, 28 marzo 2017)

Liam Payne (Foto Facebook)

ONE DIRECTION, NEWS: LIAM PAYNE È DIVENTATO PAPÀ, LA PRIMA FOTO CON IL FIGLIOLETTO (OGGI, 28 MARZO 2017) - Il momento tanto atteso dalle fans degli One Direction è arrivato: Liam Payne è diventato papà. Dopo Louis Tomlinson si tratta del secondo membro della band che diventa genitore nonostante la giovanissima età. Il bimbo è il frutto del suo amore con Cheryl Cole, cantante con due matrimoni alle spalle e dieci anni più di lui, con cui fa coppia da un anno. Non si conosce il nome del bimbo, ma si sa che pesa 3 chili e 100 grammi, come ha precisato la mamma nel messaggio con cui ha condiviso la notizia sui social. Entrambi i genitori hanno postato la foto, uno scatto fatto a una polaroid che ritrae Liam mentre tiene in braccio il neonato e Payne ha scritto: “I miei amici e i miei familiari lo sanno bene: pochissime volte sono rimasto senza parole... wow! Sono incredibilmente felice di accogliere il nostro bambino nel mondo, è un momento che non dimenticherò mai per il resto della mia vita. Io sono in completa ammirazione della sua mamma e di come lei sia arrivata fin qui, realizzando tutti i miei sogni. Lui ha già catturato i nostri cuori, il mio incluso. Mi sento fortunato”. Clicca qui per vedere la foto che ha conquistato quasi 2 milioni di like in un giorno.

