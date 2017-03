FEDEZ/ Emozioni da palcoscenico per il rapper, video (oggi, 29 marzo 2017)

Fedez (foto da Instagram)

FEDEZ, NEWS: EMOZIONI DA PALCOSCENICO PER IL RAPPER, VIDEO (OGGI, 29 MARZO 2017) - Lasciare Miami è stata dura, ma non si può certo dire che Fedez - al suo rientro in Italia - non sia stato nuovamente travolto da un'altra valanga di emozioni. Proprio ieri, poco prima di fare capolino sul palco del PalaPartenope di Napoli, ha condiviso sulla sua pagina Instagram un video che racchiude alcuni dei momenti più belli, significativi e divertenti del Tour di Comunisti col Rolex, che lo vede impegnato al fianco di J-Ax fino al prossimo 6 maggio. Esplosioni di colore, vere e proprie 'rotolate' sulla folla all'interno di una palla di gomma, senza dimenticare diversi ospiti che hanno raggiunto i rapper sui palcoscenici sparsi per l'Italia: la prima a fare capolino nelle immagini è Loredana Bertè, che ha collaborato con loro sulle note di "Allergia", la 15esima traccia del disco. Si passa poi a Nek - "Anni luce" è il brano realizzato insieme a Fedez e J-Ax - e la salentina Alessandra Amoroso. Il video di "Piccole cose" è uscito il 20 gennaio scorso, proprio in concomitanza dell'interno album. La prossima data della tournée è fissata per il 31 marzo 2017 ad Acireale, e la festa dunque continua. Clicca qui per vedere il video pubblicato da Fedez sulla sua pagina Instagram.

