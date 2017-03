JUSTIN BIEBER/ News: video, fa una sorpresa ai fans presentandosi a un saggio di danza nel New Jersey

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: VIDEO, IL CANTANTE FA UNA SORPRESA AI FANS PRESENTANDOSI A UN SAGGIO DI DANZA NEL NEW JERSEY - Tra una tappa e l’altra del suo Purpose World Tour, il cantante trova il tempo anche per sorprendere il suoi fans. Così prima del concerto di oggi che lo vedrà sul palco di Apoteose a Rio De Janeiro, il canadese ha fatto un salto in New Jersey e più nello specifico nella cittadina di Ramesey. È accaduto lo scorso weekend, quando la popstar è stata avvistata a un evento di beneficenza dove alcuno ragazzini stavano tenendo un saggio di danza. A quanto pare Bieber conosceva uno deo ragazzini che si sono esibiti sabato e ha deciso di fare un salto per vedere da vicino la performance. La città ha postato una foto di Justin sulla sua pagina Facebook e qualche ora dopo qualcuno ha avvisato tutti che “Justin Bieber aveva lasciato l’edificio”. L’evento era organizzato dal The Tribe Body Dance Studio, che come ogni anno stava mettendo in scena il suo annuale evento di beneficenza per accogliere fondi per il Ramapo-Bergen Animal Refuge di Oakland. Bieber avrà fatto una donazione per questa buona causa già che c’era? In un video che ha già fatto il video sui social lo vediamo mentre si entusiasma guardando l’esibizione di alcune ragazzine piene di talento: clicca qui per vederlo.

