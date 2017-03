ONE DIRECTION/ Harry Styles, ecco la data del debutto da solista (video, 29 marzo 2017)

One Direction (LaPresse)

ONE DIRECTION, NEWS: HARRY STYLES, ECCO QUANDO PUBBLICHERÀ IL PRIMO LAVORO DA SOLISTA (OGGI, 29 MARZO 2017) - I fans degli One Direction sono sempre in attesa: mentre Liam Payne si gode l'enorme gioia della paternità, Harry Styles è pronto al debutto come solista. La pausa annunciata dalla band nata sul palco di X Factor aveva gettato gli ammiratori, sparsi per ogni angolo del globo, nello sconforto più nero: tutti e quattro i cantanti, però, stanno piano piano regalando sorprese. Il primo è stato Niall Horan, seguito poi da Louis Tomlinson: anche per quanto riguarda i nuovi lavori di Payne le voci si rincorrono da un po'. Ma ora, sembra proprio arrivato il momento di Styles: dopo aver concluso gli impegni con i One Direction, l'artista si è confrontato con le sfide del grande schermo (partecipando alle riprese di Dunkirk di Cristopher Nolan), ma il mondo delle musica ha continuato ad aspettarlo. Non invano, sembrerebbe. Su YouTube è stata condivisa una clip in cui lo si vede camminare verso una porta aperta: le immagini si concludono con un primo piano sul suo volto e una data, il 7 aprile. La stessa data che coinciderà anche con il rilascio del suo primo lavoro da solista. Il countdown, dunque, è ufficialmente cominciato... Guarda qui sotto per il video con Harry Styles direttamente dal suop canale YouTube.

