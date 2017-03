ED SHEERAN/ E' uscito Divide, il terzo album del cantautore inglese: è pronto a battere ogni record

ED SHEERAN: È USCITO DIVIDE, IL TERZO ALBUM DEL CANTAUTORE INGLESE, PRONTO A BATTERE OGNI RECORD - L'attesa è finita per i fan di Ed Sheeran: oggi è arrivato finalmente nei negozi "÷" ("Divide"), nuovo album del cantautore inglese. Preceduto dai singoli "Shape of You" e "Castle On The Hill", il terzo lavoro discografico di Ed Sheeran si propone come uno degli eventi musicali dell'anno. L'album è ricco: mostra, infatti, le diverse sfaccettature e anime del cantautore che però sa unire i mondi contrapposti che caratterizzano la sua musica, trovando punti in comune inaspettati. Il suo della chitarra acustica può rievocare scenari folk, ma ben si combina con il rap incalzante della sua voce e da un ritornello melodico e da un po' di r'n'b. Tutto questo è "Eraser", il brano d'apertura del nuovo album di Ed Sheeran. La sensazione all'ascolto è che il cantautore non abbia voluto farsi mancare nulla. E non è un caso che faccia registrare numeri spaventosi: la conferma del fenomeno Sheeran sembra essere arrivata con "Divide". Clicca qui per vedere il video di Shape of You.

ED SHEERAN: È USCITO DIVIDE, IL TERZO ALBUM DEL CANTAUTORE INGLESE. I RECORD - Soul, folk, pop, rap e r'n'b nel nuovo album di Ed Sheeran: "Divide" raccoglie diversi potenziali singoli che possono allungare la vita del disco. A dispetto del titolo, l'album del cantautore inglese unisce e la sua intensità non sfocia mai nella verbosità. In due mesi "Shape of You" e "Castle On The Hill" hanno fatto registrare su Spotify oltre un miliardo di stream complessivamente e lo hanno resto in Gran Bretagna l'artista con la più lunga permanenza di sempre ai primi due posti della classifica. Negli Stati Uniti, invece, "Shape of You" è balzato direttamente al primo posto nella classifica di Billboard. Inoltre, Ed Sheeran è stato il primo artista ad esordire nella Top 10 di Billboard con due canzoni contemporaneamente. Con "Shape of You" e i suoi 54 milioni di streaming settimanali, Ed Sheeran ha fatto segnare il record per maggior numero di streaming su Spotify in una settimana dalla sua pubblicazione, quello di miglior prima settimana per streaming - che era detenuto da "Hello" di Adele - e di maggior numero di streaming nel giorno della pubblicazione. Clicca qui per vedere il video di Castle On The Hill.

