EMMA MARRONE/ News: il nuovo look della salentina convince? Foto (oggi, 3 marzo 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: IL NUOVO LOOK DELLA SALENTINA CONVINCE? (OGGI, 3 MARZO 2017) - Detto fatto, se si parla per Emma Marrone: qualche giorno fa la cantante salentina era intervenuta sulla propria pagina Instagram chiedendo ai fans se avesse dovuto o meno tagliarsi i capelli. Alla fine, la Marrone è andata fino in fondo, dandogli un taglio netto e scegliendo anche di cambiare colore alla chioma, come dimostra una nuova fotografia postata su Instagram. Proprio ieri l’artista ha pubblicato un’immagine in cui mostra i capelli in primo piano, con il ciuffo che le copre il volto e un colore molto più bianco del suo biondo normale. “I cambiamenti fanno bene… le cose vanno fatto sempre fino in fondo!” è stato il commento della salentina, che ha raccolto diversi apprezzamenti da parte dei fans. “Amore mio quanto sei bella”, “Stupenda sempre!”, “Bellissima”, “Stai benissimo amore mio, però vogliamo vedere una foto di faccia non di profilo”, “Sempre bella”, “Sei bellissima anche se mi mancherà la tua cipolla”, si legge infatti tra i commenti. Il nuovo look di Emma Marrone ha già convinto? Clicca qui per vedere il post direttamente dalla sua pagina Instar ufficiale.

