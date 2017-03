FEDEZ/ News: Chiara Ferragni a Parigi con… le amiche, foto (oggi, 3 marzo 2017)

FEDEZ, NEWS: CHIARA FERRAGNI A PARIGI CON... DUE AMICHE, FOTO (OGGI, 3 MARZO 2017) - Sta per prendere il via il Tour che Fedez e J-Ax hanno organizzato per Comunisti col Rolex, il nuovo album pubblicato lo scorso 20 gennaio insieme al singolo realizzato con Alessandra Amoroso. I due partiranno il prossimo 11 marzo da Torino, e saranno impegnati fino ai primi giorni di maggio. Un lasso di tempo consistente, che probabilmente non consentirà al rapper di passare molto tempo al fianco della fidanzata, la fashion blogger Chiara Ferragni. Fedez, qualche giorno fa, è partito per l'America e ha raggiunto la sua dolce metà oltreoceano: i due hanno poi trascorso qualche giorno in Italia, ma Chiara Ferragni - da quello che si capisce sbirciando sulla sua pagina Instagram ufficiale - è già ripartita alla volta della Capitale dell'amore, Parigi. Nonostante i chilometri che li separano, i due non si lasciano certo abbattere: sia Fedez che Chiara Ferragni sono personalità di grande successo, ed entrambi sono pronti ad andare a testa alta verso nuovi obiettivi professionali: tanto più che, in mancanza del fidanzato, si può anche godere della compagnia delle amiche. Proprio qualche ora fa Chiara Ferragni è tornata a pubblicare sulla propria pagina ufficiale uno scatto con due amiche, e ha aggiunto "Reunited with my babes in Paris". Clicca qui per vedere la fotografia pubblicata da Chiara Ferragni su Instagram.

