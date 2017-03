JUSTIN BIEBER / News: quella volta che Ed Sheeran lo colpì con una mazza da golf! (oggi, 3 marzo 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: ED SHEERAN HA PICCHIATO IL CANADESE? ECCO COSA È SUCCESSO - E se vi dicessimo che Ed Sheeran ha picchiato Justin Bieber? La storia in realtà potrebbe avere dell'incredibile ma, in sintesi, rappresenta ciò che è successo. Curiosi di conoscere tutta la vicenda per intero? Bene, siete proprio nel posto giusto! Durante una intervista su Guardian, proprio Ed Sheeran ha raccontato di quella volta che colpì Justin Bieber in pieno viso con una mazza da golf. Le fan dei due cantanti saranno sicuramente sbigottite anche perché, i due artisti sono molto amici e Sheeran – tra le altre cose - ha perfino scritto per l'artista canadese la bellissima "Love Yourself". Il forte gesto infatti, non rappresenta nessun deliberato atto di violenza ma, proprio come spiega Ed: "Eravamo in un bar in Giappone, lui ha bevuto solo acqua, io mi sono ubriacato. Dopo il bar, siamo finiti in un campo da golf. Lui si è steso davanti a me, si è messo una palla da golf in bocca e mi ha detto di colpirla con una mazza", ha esordito il cantante, per poi precisare: "Mi sono detto: devo prendere bene la mira. Ho colpito Justin, gli si è aperta la guancia, è stato un momento assurdo". Lo scorso primo marzo, Justin Bieber ha festeggiato anche il suo 23esimo compleanno tra l'entusiasmo delle fan ed infatti, in pochissime ore la popstar è stata letteralmente invasa da messaggi di affetto anche da parte di alcune star internazionali. Tra gli altri, anche Ellen DeGeneres, che da sempre l'ha umanamente supportato e sostenuto anche nei momenti difficili. I fan della giovane star musicale pensavano che il ragazzo potesse avere in mente l'organizzazione di un mega party epocale, ed invece... niente di tutto ciò. Justin Bieber ha passato il suo compleanno in sala di registrazione solo soletto: non ci credete? Cliccate qui! (Valentina Gambino)

