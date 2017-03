Nazareno de I Profeti è morto/ Addio al chitarrista e leader del gruppo cult tra gli anni sessanta e settanta

NAZARENO DE I PROFETI È MORTO, ADDIO AL CHITARRISTA DEL GRUPPO POP CULT TRA ANNI SESSANTA E SETTANTA - E' morto Nazareno La Rovere chitarrista e cantante del gruppo I Profeti che aveva ottenuto un grandissimo successo tra gli anni sessanta e settanta. L'uomo aveva sessantanove anni e a lungo combatte con un brutto tumore. Lascia la sua seconda moglie e i figli Michele ed Emiliano che erano nati dal primo matrimonio con Vittoria. Negli ultimi anni aveva un po' abbanondato l'attività di musicista tornando a quella di medico dentista che aveva iniziato molto giovane quando si era laureato. Fu sicuramente un artista completo e dotato di grande talento che ricorderanno soprattutto le persone che negli anni sessanta e settanta erano ventenni e che ballavano la musica de I Profeti in discoteca. Magari i più giovani non ricorderanno il suo nome, ma di sicuro di fronte a successi come ''Non si muore per amore'' o ''Era bella'' anche loro riaccenderanno dei ricordi magari legati a quando i loro genitori da piccoli gli facevano ascoltare le vecchie musicassette.

NAZARENO DE I PROFETI È MORTO, ADDIO AL CHITARRISTA DEL GRUPPO POP CULT TRA ANNI SESSANTA E SETTANTA. LA STORIA DEL GRUPPO - E' morto il leader de I Profeti Nazareno La Rovere, andiamo a leggere un po' la storia di questo storico gruppo. Nella loro carriera I Profeti hanno composto quattro album tutti in studio. La band è nata nel 1964 a Milano con le prime esibizioni in alcuni locali. Questi hanno portato a contatti con la CBS che pubblica il loro primo album il quarantacinque giri ''Bambina sola'' che esce nel 1966. Inoltre nel retro troviamo ''Le ombre della sera'' un'altra splendida canzone che fu scritta da Lucio Battisti. Nel secondo album invece troviamo una cover di una canzone famosa dei Rolling Stones ''Ruby Tuesday'' che è stata riadattata da Mogol. Il gruppo ha lavorato anche con Francesco Guccini e riaddatato brani di Gilbert O'Sullivan, Peter Seeger e molti altri. Sono tantissimi gli eventi a cui partecipa il gruppo e anche tante le variazioni nella formazione della band con l'addio di Favero che fece scalpore quando questo decise di trasferirsi in Pakistan. Quella di Nazzareno La Rovere è sicuramente una perdita sconvolgente per il mondo della musica.

