ACHILLE LAURO/ Il rapper romano domani in concerto al Viper Theatre di Firenze

ACHILLE LAURO: IL RAPPER ROMANO IN CONCERTO AL VIPER THEATRE DI FIRENZE DOMANI, 31 MARZO 2017 - È uno dei personaggi più interessanti della scena rap italiana, un artista partito da zero che sta lentamente arrivando alla sua maturazione definitiva. Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, ha riscosso un notevole successo grazie al cd "Ragazzi Madre", un disco in cui il cantante romano rompe i canoni tradizionali del rapper e offre al pubblico un prodotto inedito, nuovo e unico nel suo genere. Le esperienze vissute in prima persona da Achille Lauro vengono raccontate in un mix di suoni e parole che si sposano alla perfezione con le atmosfere create dalle strumentali di Boss Doms, produttore che ha curato gran parte delle 14 tracce presenti nell'album insieme agli altri membri del team No Face Agency, la struttura indipendente fondata da circa un anno dall'artista romano. Accompagnato dagli eccellenti numeri ottenuti sul web, Achille Lauro sta portando in giro per l'Italia la sua creatura fresca di stampa con il "Ragazzi Madre Tour". La prima tappa, a Milano lo scorso 17 febbraio, ha subito registrato il sold out ai Magazzini Generali. Nel frattempo, il live prosegue riscuotendo feedback sempre più positivi e arriva anche in Toscana, dove l'artista romano si esibirà domani, 31 marzo, al Viper Theatre di Firenze a partire dalle ore 21:00 (info evento e biglietti su http://www.viperclub.eu/event/achille-lauro/). Oltre ai singoli estratti da "Ragazze Madre", come Teatro & Cinema, Coca Cola Light, Mahraja e Amico del Quore, Achille Lauro proporrà gli altri brani del cd, oltre alle hit storiche presenti nei suoi lavori precedenti. Parte il conto alla rovescia, il "Ragazzi Madre Tour" sta per arrivare anche a Firenze.

