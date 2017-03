ALESSANDRA AMOROSO / News: ricorda l’appuntamento all’Arena di Verona ai fans

Alessandra Amoroso

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: APPUNTAMENTO ALL’ARENA DI VERONA CON LA BIG FAMILY – E’ partito ufficialmente il countdown per i due concerti che Alessandra Amoroso terrà all’Arena di Verona il 28 e il 29 aprile prossimi per i quali la cantante salentina ha da tempo portato a casa il countdown. In vista della doppia data nella magica cornice dell’Arena, Alessandra Amoroso non nasconde la sua emozione. Sui social, la salentina ha ricordato all’appuntamento alla sua Big Family che continua a seguirla sempre con profondo affetto. “Li sarò con tutti voi, voi che mi seguite da sempre, che mi tendete la mano, che mi date amore e soprattutto coraggio. Stiamo per entrare all'Arena di Verona, io con voi e finalmente voi con me. Manca poco e sarà tutta nostra", scrive un’emozionata Alessandra Amoroso che lo scorso fine settimana è tornata nella sua casa di Amici dove ha duettato con Morgan. I due concerti dell’Arena di Verona saranno la giusta conclusione di un anno professionale che ha regalato tantissime gioie alla cantante salentina che, in estate, inoltre, potrebbe coronare anche il suo sogno d’amore sposando finalmente il fidanzato Stefano Settepani. Cliccate qui per vedere il post.

