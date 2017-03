ED SHEERAN/ Liberia, il cantante salva dalla strada un bambino senza casa, il video

Foto da Facebook

Ed Sheeran, il cantautore inglese star della musica mondiale, con un nuovo disco appena uscito che come i precedenti è ai primi posti di tutte le classifiche, è stato protagonista di un episodio davvero commovente. Si trovava in Liberia, con l'associazione umanitaria Comic Relief, il paese africano devastato dall'epidemia di ebola poco tempo fa. Qua molti bambini sono rimasti orfani dei genitori, e vivono nella povertà assoluta in mezzo alle strade. Mentre stava girando un video promozionale per l'associazione, ne ha notato uno abbandonato contro un muro seduto per terra. Si è seduto accanto a lui e si è fatto raccontare la sua storia. Orfano, vittima di abusi e violenze, ha commosso Ed che rimasto a lungo a parlare con lui. "Da quanto tempo vivi così?", gli ha chiesto, "Se mesi", ha risposto il bambino che si fa chiamare JD. "È dura io non voglio più vivere qui. Non voglio". Insieme ad altri bambini ha spiegato che la notte trovano rifugio in una canoa abbandonata sulla spiaggia, ma lui e gli altri ragazzini sono vittime di stupri. La madre e la nonna sono morte per la malattia, il padre è fuggito. "Quando qui noi avremo finito - spiega Sheeran nel video - e spento le telecamere, questi bambini torneranno a dormire in quelle canoe, circondati da gente pericolosa". Le sue parole diventano una richiesta esplicita: "Il mio istinto mi dice di prenderli, caricarli in macchina e portarli in un hotel fino a quando non siano sistemati". "Possiamo farlo?", chiede Sheeran agli operatori che sono con lui, "posso pagare io per metterli al sicuro in una casa fino a quando non torneranno a scuola? Non mi interessa quanto costa, possiamo portare lui e gli altri cinque bambini in una casa insieme a un adulto che li sorvegli?". Sono passati alcuni giorni e Comic Relief ha fatto sapere che JD è stato portato in un luogo sicuro, un centro di accoglienza, dove può andare anche a scuola. Racconta il giornale inglese Daily Mail che JD ha espresso il desiderio di poter studiare molto in modo da diventare presidente della Liberia: "Così potrò aiutare tutti i bambini che vivono per strada" ha detto. CLICCA SU QUESTO LINK PER VEDERE IL VIDEO

© Riproduzione Riservata.