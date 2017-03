EMMA MARRONE / News, sempre più sexy: nuovo amore in arrivo? (Oggi, 30 marzo)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: NUOVO AMORE IN ARRIVO? LA CANTANTE SEXY SUI SOCIAL – Emma Marrone, tornata ad Amici nello scorso weekend come ospite del primo serale, continua a cambiare look e ad apparire sempre più bella e sexy. Sono passati ormai sette anni da quando indossava la famosa tuta bianca della scuola più famosa d’Italia e, da allora, la cantante salentina si è trasformata in una vera donna. In questi anni, Emma Marrone ha sfoggiato tante immagini: da quella sensuale con i capelli lunghi a quella più aggressiva con i capelli più corti. Tutti i suoi cambiamenti, però, riscuotono sempre un grandissimo successo al punto che sono davvero tante le fans che copiano le sue acconciature. In uno degli ultimi scatti pubblicati sui social, Emma Marrone ha regalato ai fans la sua immagine sexy e sensuale che ha raccolto più di 70mila like. Bellissima e in perfetta forma, la salentina ha portato a casa i complimenti dei fans che si chiedono se dietro il cambiamento della propria beniamina ci sia un nuovo amore. Ufficialmente single, la Marrone non ha un fidanzato da diverso tempo. Il sogno della salentina è quello di trovare un uomo con cui costruire una famiglia. Il cambiamento del look sarà legato a questo desiderio? Cliccate qui per vedere il post.

