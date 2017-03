JUSTIN BIEBER / News, rischia l’arresto: in bilico il suo arrivo in Brasile (Oggi, 30 marzo

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR CANADESE RISCHIA L’ARRESTO IN BRASILE – Era il 2013 quando Justin Bieber rischiò di finire seriamente nei guai a causa di un colpo di testa. All’epoca, la popstar canadese fu beccata mentre realizzava un murales sul muro di un lussuosissimo hotel. Il caso, oggi, è tornato d’attualità a causa del ritorno in Brasile di Bieber. Nelle prossime settimane, la popstar canadese sbarcherà proprio in Brasile con il Purpose Tour. In vista di tale appuntamento, secondo quanto riporta il Daily Mail, il giudice che all’epoca dei fatti si occupò del caso, avrebbe chiesto di riaprire il caso in vista del ritorno imminente di Bieber. La notizia, naturalmente, è arrivata all’entourage della popstar canadese che si sarebbe già mobilitato per risolvere la situazione. I fans, tuttavia, temono che di fronte a tale eventualità, le tappe brasiliane del Purpose Tour possano anche saltare. Nel frattempo, Justin, dopo le tappe in Australia, prima di rituffarsi nel tour mondiale, si è concesso una giornata di relax in compagnia della squadra di hockey di New York.

