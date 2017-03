CHIARA CIVELLO/ "Eclipse", chiaro e scuro come in un film

Foto promozionale

Pop italiano elegante, influenze brasiliane, una manciata di cover indimenticabili ed arrangiamenti elettronici. Tutto questo è “ECLIPSE”, il nuovo progetto discografico della sofisticata cantautrice romana Chiara Civello in uscita oggi venerdì 31 marzo (Sony Music Italy), che arriva dopo il fortunato tour in Italia e all’estero ed a tre anni di distanza dall’ultimo disco “Canzoni”.

Gli elementi fondanti della musica di Chiara Civello, sviluppati attraverso le molteplici esperienze in giro per il mondo, acquistano un sapore nuovo, grazie alla produzione illuminata di Marc Collin (Nouvelle Vague), che riesce a trovare un perfetto equilibrio tra atmosfere classiche e sonorità moderne.

“L’ho conosciuto a Parigi nell'estate del 2015 quando aprivo il concerto di Gilberto Gil e Caetano Veloso, ed è stato amore a prima vista.” racconta Chiara “Dopo aver ascoltato le mie nuove canzoni, Marc mi ha proposto una lettura nuova, che preservava le mie caratteristiche ma le accostava a suoni molto speciali. Non gliel'ho fatto ripetere: sono partita per Parigi, ho affittato una casa a Marais e ci siamo immersi in un magico mondo fatto di organi elettrici anni ‘70, uccellini e suoni di vento, batterie elettroniche, musicisti geniali. Il risultato è il sound di ECLIPSE”.

Per lavorare al nuovo repertorio, Chiara Civello si è circondata di artisti di talento come Francesco Bianconi (Baustelle) e Pippo Kaballà che hanno scritto con lei la rarefatta New York City Boy. Al raffinato chansonnier milanese Diego Mancino è stato affidato il compito di raccontare Come vanno le cose, in apertura dell’album. Mentre Cristina Donà è la co-autrice di To Be Wild, canzone sognante e malinconica. Anche il sorprendente talento dei giovani cantautori Dimartino e Diana Tejera sono al servizio dei brani Cuore in tasca e La giusta distanza. Le atmosfere brasiliane affiorano in tutto l’album, ma sono due le canzoni che Chiara Civello dedica al suo mondo musicale d’elezione: Sambarilove, un contagioso "sambalanço" scritto a quattro mani con Rubinho Jacobina - che duetta nel brano con Chiara - ed Um Dia, firmata con l'eclettico chitarrista Brasiliano Pedro Sà. Interessante la scelta delle cover inserite in questo lavoro che rispecchia uno spiccato sapore cinematografico. Troviamo una versione intima per chitarra e voce di Amore, amore, amore scritta da Alberto Sordi e Piero Piccioni. Quello che conta, interpretata al tempo da Luigi Tenco e scritta da Ennio Morricone e Luciano Salce per il film La Cuccagna, è un magnifico omaggio al cantautore genovese, a cinquant’anni dalla sua drammatica scomparsa. Eclisse Twist è la celebrazione del cinema di Michelangelo Antonioni, che scrisse la canzone con Giovanni Fusco per affidarla alla voce di Mina. E proprio per rimanere dalle parti della Tigre di Cremona, in ECLIPSE troviamo una versione decisamente originale del super-classico Parole parole. “In ogni disco, cerco una nuova "prima volta", un nuovo sogno ed una nuova sfida.” Racconta ancora Chiara Civello“ECLIPSE ha realizzato il mio desiderio di fare un album "visuale", pittorico, di "canzoni cinematiche", canzoni in pellicola. In una soggettiva che potesse permettere a chi ascolta le canzoni del disco, di viverle e di vederne la luce, le ombre, il chiaro-scuro, i controluce.” Da qui probabilmente la scelta di inserire cover legate al cinema Italiano. Un vero e proprio omaggio ad Antonioni, Piccioni, Sordi, Tenco, Salce e Morricone. Sembra di proprio di trovarsi in un film, come in una sorta di ciclo che si chiude per lasciare spazio a vuoti da riempire di parole, che si colorano. Una “finestra” che la copertina dell’album, creata da Matteo Basilè, ritrae alla perfezione”.

“L'Eclisse è un’ombra nel sole o un sole nell’ombra. E’una macchia scura che ha il sapore del vuoto e gli argini infuocati. È la fine di qualcosa e l'inizio di altro. La vita ha tante eclissi, tanti vuoti e col tempo ho imparato a lasciarli risuonare... e a farli ballare” rivela Chiara Civello.

Registrato tra Parigi, New York, Rio e Bari, ECLIPSE è suonato da tanti musicisti straordinari come Kevin Seddiki alle chitarre, Cyrus Hordè ad organi e tastiere, Mauro Refosco alle percussioni (David Byrne, Red Hot Chili peppers), Gael Rakotondrabe piano e wurlitzer (Anthony and the Johnsons), Laurent Vernerey (basso), Regis Ceccarelli (batteria), Domenico Lancellotti (batteria), Alfonso Deidda (flauto sassofono, organo e pianoforte), Thibaut Barbillon (chitarre), Alberto Continentino (basso, Moog), Pedro Sà (chitarre).

Da sabato 1 aprile, Chiara Civello sarà impegnata in un In-Store tour, in cui presenterà ai suoi fan il nuovo lavoro. Si parte sabato 1 aprile dalla Discoteca Laziale di ROMA (Via Mamian 62 – ore 16.00) per proseguire lunedì 3 aprile presso La Feltrinelli di MILANO (Piazza Piemonte, 2 – ore 18.30), mercoledì 5 aprile La Feltrinelli di BARI (Via Melo, 119 – ore 18.30) per chiudersi giovedì 6 aprile presso La Feltrinelli di NAPOLI (Via Santa Caterina a Chiaia, 23 / Angolo Piazza Dei Martiri – ore 18.00).

A maggio, sarà la volta del tour in cui Chiara Civello presenterà live il nuovo album, toccando alcune delle più prestigiose location d’Italia. Le prime date confermate sono il 4 maggio all’Auditorium Parco della Musica di ROMA, il 5 maggio alla Basilica di San Giovanni Maggiore Pignatelli di NAPOLI, il 10 maggio al Teatro Palazzo di BARI ed il 12 maggio all’UniCredit Pavilion di MILANO.

Con ECLIPSE Chiara Civello, ancora una volta, conferma il suo talento e quella vena artistica che riesce a toccare l’anima e la musica del mondo. Un talento fuori dal comune. Come dice Burt Bacharach: “da grande artista”.

