Emma Marrone

EMMA MARRONE, VIDEO: IL PADRE ROSARIO DUETTA CON GIULIANO SANGIORGI DEI NEGRAMARO (OGGI, 31 MARZO 2017) - La musica è un “vizio di famiglia” a casa di Emma Marrone ed è proprio lei a usare queste parole sulla sua pagina Instagram postando un video che vede protagonista suo papà. Come i fans della cantante salentina ben sanno, è stato proprio Rosario Marrone a trasmettere alla figlia la passione per quello che poi è diventato il suo mestiere. Nel breve filmato condiviso da Emma vediamo suo padre seduto in poltrona mentre suona la chitarra. Fuoricampo sentiamo la voce di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che riconosce subito le prime note di “Impressioni di settembre”, brano del 1972 della Premiata Forneria Marconi, uno dei gruppi italiani in voga negli anni settanta. I due cantano insieme le prime strofe mentre Emma riprende orgogliosa la scena: “Quando la musica è un vizio di famiglia #duettoinedito @negramaroofficial @rosariomarrone #grazie”. Il “duetto inedito” tra Giuliano Sangiorgi e il papà di Emma Marrone è piaciuto molto anche ai fans della cantante, che in meno di un giorno l’hanno premiato con oltre 90mila like. Clicca qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.