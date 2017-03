ERIC CLAPTON/ Compie 71 anni e annulla i concerti: costretto sulla sedia a rotella

Foto da Facebook

Sono immagini che colpiscono quelle del leggendario chitarrista inglese Eric Clapton che proprio ieri ha compiuto 71 anni. Slowhand, come era stato soprannominato, lo si vede infatti portato su una seggiola a rotelle, la felpa del cappuccio sulla testa, il viso molto invecchiato, sembra un anziano di una casa di riposo di 80 anni. Le foto sono state scattate all'aeroporto di Los Angeles, città nella quale doveva tenere dei concerti che ha invece dovuto annullare. La spiegazione ufficiale è "grave forma di bronchite", ha promesso che recupererà le date il prossimo mese di settembre ( “A causa di una grave bronchite sotto supervisione del medico, Eric Clapton riprogramma i due spettacoli del fine settimana al Forum di Los Angeles”). Insieme a lui nelle foto si vedono le tre figlie Julie Rose, Sophie Belle ed Ella May che amorevolmente lo tengono per mano e lo spingono. Clapton da tempo soffre anche di neuropatia periferica, cosa che gli impedisce di suonare a lungo le chitarre: ormai infatti si esibisce dal vivo solo per pochi concerti all'anno. Speriamo possa rimettersi: non è ancora così vecchio da doversi ritirare per sempre e speriamo possa godere della meritata anzianità senza troppe sofferenze.

