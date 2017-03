FEDEZ/ News: riflessioni notturne per il rapper dall’alto del suo attico, foto (oggi, 31 marzo 2017)

Fedez

FEDEZ, NEWS: RIFLESSIONI NOTTURNE PR IL RAPPER DALL’ALTO DEL SUO ATTICO, FOTO (OGGI, 31 MARZO 2017) - Le parole delle sue stesse canzoni sono spunto di riflessioni per Fedez, che nelle scorse ore si è “autocitato” in un post su Instagram, scrivendo alcuni versi tratti da “Assenzio”, il brano in cui duetta con J-Ax, Stash e Levante. Guardando il cielo all’imbrunire, il rapper milanese si scatta un selfie e scrive: “Si potesse cancellare tutto il male lo berrei come assenzio stanotte”. Federico Lucia riflette dall’alto del suo attico a City Life (clicca qui per vedere la foto che ha collezionato oltre 149mila like) e probabilmente pensa alla fidanzata Chiara Ferragni, che si trova ancora negli States e più precisamente a Los Angeles. Il rapper sta soffrendo la solitudine senza di lei? Insieme i due piccioncini hanno trascorso qualche giorno di vacanza a Miami ultimamente ma Fedez è dovuto tornare qualche giorno fa per gli impegni del suo Comuntisti col Rolex Tour: stasera lui e J-Ax sono attesi al Pal’Art Hotel di Acireale mentre lunedì sarà la volta di Reggio Calabria al PalaCalafiore.

