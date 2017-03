LITFIBA IN CONCERTO/ Milano: Eutòpia al primo posto dei vinili venduti in Italia (oggi 31 marzo 2017)

Litfiba in tour al Mediolanum Forum di Milano

LITFIBA IN CONCERTO A MILANO: EUTOPIA AL PRIMO POSTO DEI VINILI VENDUTI IN ITALIA: INFO (29 MARZO 2017) - La musica dei Litfiba è pronta a diffondersi nell'aria di Milano, grazie al concerto che si terrà oggi, venerdì 31 marzo 2017, al Mediolanum Forum di Assago. Un evento imperdibile per tutti i fan, soprattutto perché la rock band salirà sul palco quattro anni dopo aver pubblicato il loro album Grande Nazione. Il gradimento con cui è stato accolto l'Eutòpia Tour dei Litfiba, ha già comportato l'ampliamento delle date previste, a cui sono state aggiunte altre cinque tappe. Il gruppo si sposterà quindi nei prossimi mesi verso Bari, Acireale, Legnano, Majano e Villafranca di Verona. Memori dei live dei Litfiba, gli ammiratori stanno già pregustando l'attimo in cui potranno vedere il frontman Piero Pelù e la sua rock band di nuovo sul palco. Gli ammiratori potranno assistere al concerto dei Litfiba a partire dalle 21:00, ma potranno accedere ai cancelli già dalle 20. L'energia e l'adrenalina verranno donate, quindi, dalle note di Eutopia, il nuovo album che verrà pubblicato il prossimo 11 novembre con la Sony Music. I Litfiba promettono di stravolgere i sensi grazie alle canzoni che compongono il loro 14° lavoro, fra cui l'estratto più recente, Maria Coraggio, oltre che a Straniero e L'impossibile. A questi titoli si aggiungeranno inoltre gli altri sette che compongono l'album e che ha comportato già un grande successo, soprattutto per la reunion fra il frontman e Renzulli. A dimostrare questo dato il terzo posto ottenuto dal disco nella categoria dei più venduti in Italia, mentre per quanto riguarda i vinili, ha raggiunto la vetta.

