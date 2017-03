THE NOTWIST/ Cinque date italiane per la band tedesca: ecco le informazioni

Foto pubblicitaria

Da sempre band pioneristica nel creare un universo sonoro unico e inconfondibile frutto di innumerevoli elementi ed influenze, i The Notwist arrivano in Italia per cinque date in occasione della pubblicazione dell’album live Superheroes, Ghostvillains & Stuff, uscito ad ottobre per Sub Pop.

Dopo 6 anni esce il bellissimo THE DEVIL, YOU + ME che li consacra come una delle band più importanti degli ultimi decenni. Infine nel 2014 l’ultimo album in studio CLOSE TO THE GLASS, un attraente e imprevedibile matrimonio tra melodie emozionanti e la pulsazione precisa delle macchine e dell’elettronica. Romantico e robotico allo stesso tempo, questo album è un collage che unisce pop songs, scienza, ricerca e capacità di raccontare storie.

I The Notwist sono autori di una musica estremamente personale, una specie di alchimia non sollecitata in alcun modo dalle convenzioni né da particolari scadenze, ma solo frutto dell’ispirazione e del talento.

05 aprile 2017

MILANO

MAGAZZINI GENERALI

06 aprile 2017

ROMA

MONK

07 aprile 2017

PESARO

TEATRO ROSSINI

08 aprile 2017

BOLOGNA

LOCOMOTIV CLUB

09 aprile 2017

TORINO

