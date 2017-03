BENJI E FEDE/ Concerto ad Assago oggi 4 marzo: sold out per i due ragazzi amati dal pubblico dei più giovani

BENJI E FEDE, CONCERTO AD ASSAGO OGGI 4 MARZO 2017: SOLD OUT PER I DUE RAGAZZI AMATI DAI PIÙ GIOVANI. INTANTO IL PUBBLICO ORGANIZZA DUE FAN ACTION - Stasera ad Assago andrà in scena il concerto di Benji e Fede che saranno pronti ad accogliere quello che è un sold out già annunciato. I due ragazzi sono molto amati dai più giovani e negli ultimi anni hanno riscosso grandissimo successo. Pensare che chi ha avuto la fortuna di andare ad Assago per seguirli dal vivo ha organizzato delle vere e proprie Fan Action. Sui social network viene sottolineato: "La prima fan action sarà realizzata durante la canzone Quando si rimane da soli. Tutto il parterre alzeranno un foglio con scritto siamo qui, le tribune invece andranno a creare la frase non siete soli con dei cartoncini rossi. Chi non troverà il cartoncino alzerà la torcia del suo cellulare. La seconda fan action invece sarà realizzata durante la canzone Forme geometriche, quando dal parterre e dalle tribune si alzeranno delle stelline che andarnno ad illuminarsi come per creare un cielo stellato". Di certo si può dire che la fantasia da parte del pubblico non sia mancata.

BENJI E FEDE, CONCERTO AD ASSAGO OGGI 4 MARZO 2017: SOLD OUT PER I DUE RAGAZZI AMATI DAI PIÙ GIOVANI - Stasera, 4 marzo 2017, ci sarà il concerto ad Assago di Benji e Fede per il quale è previsto il sold out come annunciato da diversi giorni. I due ragazzi sono amatissimi dai più giovani e con le loro canzoni hanno lanciato spesso tendenze sui social network dimostrando di essere parecchio al passo coi tempi. Si parte alle ore venti e non è una decisione casuale perchè è l'orario in cui sette anni fa Benji e Fede si sono conosciuti proprio su Facebook dove sono diventati famosi. La band infatti, ricordiamo, ha avuto un grandissimo successo su Facebook e You Tube prima di diventare famosa anche sui palcoscenici più importanti del nostro paese e non solo. Infatti Benji e Fede hanno esportato le loro canzoni anche all'estero con la traduzione in spagnolo di diversi loro testi che sono diventati successi anche in Italia dopo che lo erano stati i brani originali in italiano. Sicuramente saranno tante stasera le emozioni e molte quelle che vedremo anche sui social network dove i fan, che non sono stati presenti ad Assago, sono già pronti a dare il meglio di loro.

© Riproduzione Riservata.