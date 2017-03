BUSSOLETTI/ Video, "Selvaggia Lucarelli" tormentone record su YouTube: colpo di genio o trash?

BUSSOLETTI: "SELVAGGIA LUCARELLI", VIDEO DA RECORD SU YOUTUBE. IL BRANO SPOPOLA ANCHE SU SPOTIFY - Luca Bussoletti sta facendo registrare numeri da record con "Selvaggia Lucarelli", il singolo che anticipa l'uscita del suo nuovo album. Il video macina visualizzazioni: un milione quelle su YouTube. Il brano con il quale il cantautore romano racconta quanto sia spietata la comunicazione dei social, facendo riferimento alla blogger, una delle più influenti in Italia. «Non ce l’ho con Selvaggia Lucarelli, semplicemente credo che siamo più belli. Non ce l’ho con Selvaggia Lucarelli, ma preferisco ancora i fiori ai coltelli» canta nel ritornello Bussoletti. Successo anche su Spotify, visto che il brano ha superato i centomila streaming. "Selvaggia Lucarelli" farà parte del nuovo lavoro discografico di Bussoletti, che sta per essere completato. Uscirà, infatti, in primavera. Pubblicato lo scorso 20 gennaio da 8 Beat, il video è stato girato a Parigi e diretto da Tom Corbe e Buck Bukenot con l'attrice Alice Bouhet protagonista. Clicca qui per vedere il video di "Selvaggia Lucarelli", nuovo brano di Bussoletti.

BUSSOLETTI: "SELVAGGIA LUCARELLI", VIDEO DA RECORD SU YOUTUBE. LA CARRIERA - Luca Bussoletti ha fatto il suo esordio nel mondo discografico nel 2004, dieci anni dopo elimina il nome di battesimo da quello utilizzato artisticamente. Il singolo che precede "Selvaggia Lucarelli" ha avuto una featuring d'eccezione, la "Targa Tenco" Mauro Ermanno Giovanardi. Questo brano di Bussoletti è stato inserito nella colonna sonora del film "L'altra faccia della medaglia" di Francesco Cordio, trasmesso durante le Olimpiadi di Rio de Janeiro da Raisport. Con Dario Fo, invece, ha dettato nel brano "A solo un metro". Sono diversi i riconoscimenti ottenuti da Bussoletti, uno dei cantautori più attivi della scena romana: dal Premio Lunezia a quello Dionida. Durante un concerto il portavoce nazionale di Amnesty Italia, Riccardo Noury, gli ha consegnato il premio "Arte e diritti umani 2016" e la sua "Povera Drago" è stata scelta da Amnesty International per festeggiare i suoi 40 anni in Italia.

