EMMA MARRONE/ News: la salentina racconta “Rosso Istanbul”, il nuovo film di Ferzan Ozpetek (4 marzo 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA RACCONTA “ROSSO ISTANBUL”, IL NUOVO FILM DI FERZAN OZPETEK (OGGI, 4 MARZO 2017) - Giovedì è uscito “Rosso Istanbul”, il nuovo film di Ferzan Özpetek ispirato ispirato all’omonimo romanzo scritto dal regista turco, e tra i fortunati che hanno avuto l’occasione di vederlo in anteprima c’è anche Emma Marrone. La cantante salentina è molto amica di Özpetek e l’anno scorso l’avevamo vista infatti nelle foto scattate alla cena casalinga con cui il regista aveva celebrato il suo cinquantasettesimo compleanno. La cantante è stata ospite della première romana della pellicola e per l’occasione ha sfoggiato un look total black con chiodo nero abbinato al lupetto e ai pantaloni. A spezzare questo “profondo nero” le scarpe dai toni sgargianti: un paio di anfibi color argento. Il giorno dopo Emma Marrone ha voluto promuovere il film e lo ha fatto pubblicando sulla sua pagina Instagram la locandina della pellicola: “Oggi esce ROSSO ISTANBUL un film di @ferzanozpetek ! Io ho avuto la possibilità di vederlo in anteprima e che dire ? Pura poesia .. attori fortissimi una fotografia che ti lascia senza fiato .. una città con tante storie da raccontare! Un grande maestro! #rossoistanbul”. Anche molti fans di Emma apprezzano il lavoro di Ferzan Özpetek e hanno voluto renderlo noto con oltre 18mila like in un giorno: clicca qui per vedere il post e tutti i commenti.

