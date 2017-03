LOUIS TOMLINSON ARRESTATO/ Il cantante degli One Direction "mena" un paparazzo e viene fermato!

LOUIS TOMLINSON ARRESTATO, IL CANTANTE DEGLI ONE DIRECTION FERMATO DOPO LA LITE CON UN PAPARAZZO. LE PAROLE DEL SUO AVVOCATO - Dell'arresto di Louis Tomlinson ha parlato il suo avvocato. Martin Singer ormai da tempo gestisce gli interessi del cantante degli One Direction e avrebbe risposto alle domande del MailOnline anche per far emergere quella che è la realtà su un fatto che ha smosso la sensibilità di tantissimi fan che adorano ormai da moltissimi anni questo splendido ragazzo. Il legale ha spiegato: "Il paparazzo ha provocato Louis Tomlinson e causato lo scontro. Mentre si stava tenendo il confronto altri tre uomini hanno iniziato ad inveire verso la ragazza di Louis e lui è intevenuto in sua difesa". Staremo a vedere se nelle prossime ore sarà lo stesso Louis Tomlinson a dire la sua per cercare di chiarire una situazione che di sicuro è spiacevole e che ha lanciato subito sui social network la comprensione dei tantissimi fan che questi ha e che ovviamente sono tutti dalla sua parte. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare delle novità.

LOUIS TOMLINSON ARRESTATO, IL CANTANTE DEGLI ONE DIRECTION FERMATO DOPO LA LITE CON UN PAPARAZZO - Tmz ha lanciato l'esclusiva testimonianza secondo la quale Louis Tomlinson sarebbe stato arrestato. Il cantante degli One Direction si sarebbe reso protagonista di uno spiacevole fatto all'aeroporto di Los Angeles dove avrebbe litigato e sarebbe arrivato a uno scontro fisico con un paparazzo che stava riprendnedo lui e la fidanzata. Pare che la polizia abbia fermato sia Tomlinson che il paparazzo in questione e gli abbia portati a LAPD, non si sa invece con precisione cosa sia successo poi alla fidanzata Eleanor Calder sul fatto se sia stata arrestata o meno anche lei. I due sono tornati insieme nell'ultimo periodo dopo che si erano lasciati nel 2015. Proprio i paparazzi stavano battendo con insistenza la pista dei contatti tra Louis Tomlinson ed Eleanor Calder e questo potrebbe aver innervosito il cantante che forse avrebbe gradito fosse rispettata la sua privacy. Non si sa però come siano andate le cose e chi abbia iniziato ad usare le mani passando inevitabilmente dalla parte del torto. Staremo a vedere se arriveranno ulteriori novità in merito.

