LUCIO DALLA, OGGI IL COMPLEANNO: 4 MARZO, BOLOGNA RICORDA IL SUO GENIO INESAURIBILE -Quale allegria, oggi, 4 marzo 2017, nel giorno del compleanno di Lucio Dalla? Quale allegria, pensando che quell'uomo tanto piccolo e tanto grande insieme, non avremo più il piacere di incontrarlo, di riascoltarlo dal vivo? Una domanda che forse avremmo dovuto porre al diretto interessato, se almeno ci avesse dato modo di prepararci, di predisporci ad un addio che mai avremmo voluto affrontare; se quanto meno avesse avuto il garbo di non prendersi gioco di tutti morendo a Montreux, in Svizzera, in un luogo così idealmente lontano dalla sua Bologna da pensare, per un attimo, che si fosse trattato dell'ennesima burla di un genio inesauribile, di un artista capace di inventare e reinventarsi puntalmente. E oggi che a Bologna risuonano le sue canzoni, a 5 anni dalla sua morte, nel quinto "non compleanno" di Lucio Dalla, viene quasi spontaneo domandarsi: cosa è rimasto di lui? La musica, certamente. Le belle canzoni, indubbiamente. Ma anche una sensazione di vuoto e di incredulità. Perché quando pensi che Dalla non c'è più, quando i tg ti ricordano che sono già trascorsi 5 anni, quasi stenti a crederci, vivo com'è nell'immaginario collettivo il suo lascito immenso. Perciò, caro amico ti scrivo: Lucio Dalla compie oggi, lo stesso, 74 anni. Come a voler dire che la sua eredità non può essere limitata ad un'esperienza terrena. Nei vicoli e nelle piazze di Bologna risuona oggi la sua musica: ti voglio bene assai, gridano i cuori di chi Lucio Dalla lo ha amato davvero.

