Calendario Concerti / Ligabue, Modà, Ron e molti altri (dal 6 al 12 marzo 2017)

CALENDARIO CONCERTI DAL 6 AL 12 MARZO 2017: LIGABUE, MODA’, RON - Sarà un calendario fittissimo quello che andrà da lunedì 6 a domenica 12 marzo per tutti coloro che sono appassionati del mondo della musica. Teatri e palasport italiani verranno occupati da artisti di primissima categoria, pronti a proporre i loro grandi successi. Partiamo da uno dei rocker italiani più apprezzati in assoluto. Stiamo parlando dell'intramontabile Ligabue, che porterà avanti il suo Made in Italy - Palasport 2017. Sarà protagonista lunedì 6 e martedì al PalaEvangelisti di Perugia, oltre che venerdì 10 e sabato 11 al Modigliani Forum di Livorno. Settimana molto intensa anche per Kekko Silvestre e la band dei Modà. Partito da Livorno, il loro Passione Maledetta Tour sembra destinato a mietere grandi successi in giro per lo Stivale. Appuntamenti con loro per lunedì 6, martedì 7 e venerdì 10 al Mediolanum Forum di Assago (MI).



Tutto da seguire anche il percorso artistico di uno dei reduci dell'ultimo Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Ron, pronto al suo La Forza Di Dire Sì Tour 2017. Il cantautore si esibirà lunedì 6 al Teatro Dal Verme di Milano in una data molto attesa dal suo pubblico. Da non perdere neanche il jazz e il blues di Mario Biondi. La sua voce penetrante sarà in tournée per la gioia dei suoi fan. Chi vorrà vederlo, dovrà recarsi lunedì 6 al Teatro Carlo Felice di Genova, mercoledì 8 e giovedì 9 al Teatro degli Arcimboldi di Milano e sabato 11 al Teatro Ponchielli di Cremona. L'altro cantautore romano Samuele Bersani porterà avanti il suo interessante tour nei teatri. Lunedì 6 sarà al Teatro Metropolitan di Catania, poi martedì 7 al Teatro Rendano di Cosenza e domenica 12 al Teatro Puccini di Firenze.

Ancora tanta musica d'autore grazie a Franco Battiato. L'artista siciliano è pronto ancora ad incantare il suo vasto pubblico grazie a sonorità senza tempo. Con lui l'appuntamento è fissato per martedì 7 a Castellana Grotte (BA). Da non perdere neanche l'evento che vedrà come protagonista assoluto Antonello Venditti. Il cantante romano salirà sul palco del Palalottomatica di Roma per il concerto Viva le Donne. Ovviamente, la serata è stata fissata per mercoledì 8, festa della donna. Il gentil sesso si difende col talento della cantantessa Carmen Consoli. Reduce dal fortunato duetto con Tiziano Ferro in Il conforto, l'artista riprende il suo tour nei teatri italiani. Canterà mercoledì 8 e giovedì 9 al Teatro Il Celebrazioni di Bologna e sabato 11 al Teatro la Fenice di Senigallia (AN).

Spazio anche alla musica internazionale. Torna in Italia Alvaro Soler con i suoi ritmi incalzanti, diventato famoso grazie ai tormentoni estivi El mismo sol e Sofia. Il cantante spagnolo si esibirà venerdì 10 al Vox Club di Nonantola (MO). Infine, da non perdere le due date che vedranno come protagonista l'icona del neo soul Macy Gray. La cantante e attrice statunitense è attesa per sabato 11 all'Auditorium Conciliazione di Roma e domenica 12 al Gran Teatro Geox di Padova.

