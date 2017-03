EDDIE VEDDER/ Biglietti concerto a Taormina, Teatro Antico: arriva a giugno la voce dei Pearl Jam

CONCERTO EDDIE VEDDER, AL TEATRO ANTICO DI TAORMINA A GIUGNO LA VOCE DEI PEARL JAM. BIGLIETTI IN VENDITA DA VENERDÌ - Eddie Vedder lancia il suo tour 2017 con una serie di concerti che faranno tappa anche in Italia in Toscana il 24 giugno al Firenze Rocks Festival e il 26 a Taormina al Teatro Antico. Precedentemente vedremo il leader dei Pearl Jam in alte splendide tappe in Europa. Sarà il 29 e 30 maggio ad Amsterdam all'AFAS Live, l'1 giugno a Berlino alla Zitadelle, il 3 al Kvaerndrup durante l'Heartland Festival all'Egesskov Castle, il 6 e 7 giugno a Londra all'Eventim Apollo, il 9 a Dublino alla 3Arena e il 19 ad ANtwerp alla Lotto Arena. I biglietti per i Firenze Rocks Festival sono già in ventida, mentre quelli per il concerto a Taormina sono in vendita da oggi alle ore 15 per gli iscritti al fanclub e dal 10 marzo seguente per gli altri. Come racconta La Sicilia l'evento sarà organizzato da Carmelo Costa per Musica da Bere Srl. La vendita online sarà adibita solo da Ticket One e questo è importante saperlo per non cadere nell'onda dell'ormai solito, purtroppo, secondary ticketing.

