EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE FAN DI DIODATO, FOTO (OGGI, 6 MARZO 2017) - Una domenica buona per Emma Marrone? Pare proprio di sì. La cantante salentina - che è appena tornata su Instagram sfoggiando un nuovo look - ha voluto condividere con i followers la musica che le ha tenuto compagnia durante il weekend appena trascorso. Emma ha pubblicato su Instagram uno screenshot di “Mi si scioglie la bocca”, un pezzo contenuto nel nuovo album di Diodato, “Come siamo diventati”. La fatica discografica è stata rilasciata lo scorso 27 gennaio 2017. Diodato è un cantautore di Aosta, classe 1981, sulle scene da circa 10 anni e con tre album in studio all’attivo: cantautore il cui talento sembra aver decisamente conquistato la Brown, tanto da farle ammettere che - grazie a questa colonna sonora molto speciale - è stata davvero una “Domenica buona”. Non sono mancati i saluti dei followers, e alcuni internauti hanno dato segno di apprezzare: “È splendido questo CD! @diadotomusica è stato una scoperta dolcissima”. Clicca qui per vedere il post di Emma Marrone direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

