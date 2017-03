FEDEZ/ Quattro anni fa usciva Sig. Brainwash: il rapper celebra la ricorrenza coi fans, foto (6 marzo 2017)

FEDEZ, NEWS: QUATTRO ANNI FA USCIVA SIG. BRAINWASH, IL RAPPER CELEBRA LA RICORRENZA COI FANS, FOTO (OGGI, 6 MARZO 2017) - I compleanni vanno sempre festeggiati e Fedez ha voluto celebrare quello del suo “Sig. Brainwash - L'arte di accontentare”, il suo terzo album in studio uscito il 5 marzo del 2013. Tra una foto con Chiara Ferragni e l’altra e quindi spuntato uno scatto sulla pagina Instagram del rapper che ci mostra Federico Lucia baciato dal sole mentre guarda fuori dalla finestra: “4 anni fa usciva Sig.Brainwash L'inizio di un bellissimo viaggio”. La foto (clicca qui per vederla) ha subito collezionato oltre 117mila like lasciati dai fans che hanno voluto condividere questo ricordo speciale con il loro idolo. L’album dal quale sono usciti singoli come “Cigno nero” e “Nuvole di fango” vede Fedez collaborare con artisti come Elio, Francesca Michielin, J-Ax, Gué Pequeno, Danti dei Two Fingerz, Dargen D'Amico e i Punkreas. Il disco è stato certificato disco d’oro per le oltre 30mila copie vendute a soli 20 giorni dall’uscita e meno di due mesi dopo la pubblicazione è diventato disco di platino avendo superato le 60mila copie vendute. Sig. Brainwash è stato poi certificato doppio e triplo disco di platino con oltre 150mila copie vendute.

