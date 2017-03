ALESSANDRA AMOROSO/ News, al lavoro sognando le nozze con Stefano Settepani e un figlio (Oggi, 7 marzo 2017)

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: LA SALENTINA TRA LAVORO E FAMIGLIA – Nonostante il grande successo che l’ha travolta in questi anni, Alessandra Amoroso continua ad essere la solita ragazza del sud. Semplice, genuina e legatissima alla sua famiglia. Ogni volta che ne ha l’occasione, la Amoroso scappa nel suo Salento per respirare l’aria di casa e trascorrere del tempo con i genitori e le sorelle. In occasione del compleanno della sorella maggiore, Alessandra, pur essendo lontana da lei fisicamente, ha dimostrato ancora una volta quanto la famiglia sia un valore fondamentale nella sua vita. “Auguri alla mia sorella maggiore... così lontana fisicamente... ma così tanto vicina al mio cuore”, ha scritto Alessandra sui social. Una famiglia molto unita quella in cui è cresciuta la Amoroso che spera di poterne avere una tutta sua al più presto. La cantante salentina, infatti, felicemente fidanzata con Stefano Settepani, non nasconde il desiderio che ha di convolare a nozze e diventare mamma. Con l’autore di Amici, Alessandra sente di aver finalmente trovato l’uomo giusto con cui realizzare il suo grande sogno. Dopo aver collezionato tantissimi successi professionali, per la Amoroso è finalmente arrivato il momento di sfoggiare l’abito bianco e il pancione? I fans sono tutti dalla sua parte, augurandole ogni bene anche nella sfera privata della sua vita.

