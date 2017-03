CESARE CREMONINI/ Nuovo album in uscita a novembre: l'annuncio sui social (oggi 7 marzo 2017)

CESARE CREMONINI: IL CANTANTE ANNUNCIA SUI SOCIAL L'USCITA DEL NUOVO ALBUM PREVISTA PER NOVEMBRE (OGGI 7 MARZO 2017) -Cesare Cremonini ha ufficialmente annunciato l'uscita del nuovo album, visto che da diversi giorni sui social network continuava a lanciare indizi ai propri fans circa una 'sorpresa' imminente. I fans più attenti avevano capito che si trattava del nuovo album e questa mattina l'ex membro dei Lunapop ha finalmente dato l'annuncio tanto atteso: "Ho passato i miei 36 anni in uno studio di registrazione. La ricompensa è quasi pronta. Sono felice di donarla. Da domani inizieremo a parlarne, cominceranno le registrazioni ufficiali e Vi terrò aggiornati giorno per giorno fino alla sua nascita! Per ora, GRAZIE a tutti per il supporto" con una foto che ritrae l'eventuale copertina dell'album accompagnata dalla data 24 novembre 2017. L'ultimo disco di Cesare Cremonini risale al 2014, con 'Logico', poi il tour nei palazzetti in questi anni e finalmente la decisione di cominciare un nuovo progetto, visto il grande seguito. Cremonini in questi mesi sarà impegnato in sala di registrazione per il nuovo album, i fans aspettano di conoscere il nome. CLICCA QUI PER VEDERE L'ANNUNCIO DI CESARE CREMONINI

