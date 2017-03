EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA PAZZA DI “ROSSO ISTANBUL” DI FERZAN OZPETEK (OGGI, 7 MARZO 2017) - Rosso Istanbul è uscito nelle sale cinematografiche da quasi una settimana ma Emma Marrone non smette di promuovere sui suoi profili social il film dell’amico Ferzan Ozpetek. La cantante era andata a vedere la pellicola in anteprima e il giorno dopo aveva subito consigliato ai suoi followers di correre al cinema per vedere il nuovo film del regista turco: “Oggi esce ROSSO ISTANBUL un film di @ferzanozpetek! Io ho avuto la possibilità di vederlo in anteprima e che dire ? Pura poesia .. attori fortissimi una fotografia che ti lascia senza fiato .. una città con tante storie da raccontare! Un grande maestro!”. Ieri Emma è tornata sull’argomento sempre dal suo profilo Instagram, dove stavolta ha condiviso il trailer della pellicola: “Lo riguarderei altre mille volte .. per cogliere sempre una sfumatura diversa! Grande Ferzan Ozpetek”. La passione della Marrone per questa pellicola sembra aver contagiato anche i fans, che sicuramente sono corsi al cinema come da lei consigliato e che hanno risposto alle sue parole con oltre 77mila like in meno di mezza giornata: clicca qui per vedere il post.

