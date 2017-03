FEDEZ/ E Chiara Ferragni con due ravioli in più lasciano la Francia, foto (oggi, 7 marzo 2017)

FEDEZ, SALUTI CREATIVI DA PARTE DEL RAPPER ALLA FRANCIA (OGGI, 7 MARZO 2017) - Fedez ha voluto salutare la Francia con tutta la sua creatività che i fans e coloro che seguono la sua carriera fin dagli albori conoscono bene: gli ultimi giorni il rapper li ha trascorsi a Parigi al fianco della fidanzata fashion blogger, Chiara Ferragni. I due hanno stupito tutti tatuandosi sulla mano un piccolo raviolo: proprio ‘raviolo’ è il soprannome che usano affettuosamente per chiamarsi l’un l’altro. Ora, però, è arrivato il momento di rimettere piede sul suolo nostrano, anche perché il Tour di Comunisti col Rolex è alle griglie di partenza. Nella giornata di ieri, dunque, Fedez ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui lo si vede sull’uscio con la valigia al fianco, pronto per prendere un nuovo aereo: al commento, l’artista ha aggiunto diverse emoticons e ha poi sottolineato che “Vuol dire: Ciao Francia, si torna in Italia”. “Sono un ragazzo creativo” è stata la simpatica conclusione del rapper. I prossimi appuntamenti, dunque, saranno sul palcoscenico al fianco di J-Ax. Pronti? Clicca qui per vedere il post di Fedez direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

