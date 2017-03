JUSTIN BIEBER / News, il messaggio speciale della mamma commuove i fans (Oggi, 7 marzo 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL MESSAGGIO DELLA MADRE COMMUOVE I FANS – Justin Bieber, lo scorso 1 marzo, ha compiuto 23 anni. Sono ormai lontani i tempi in cui, ancora ragazzino, si affacciava al mondo con tanti sogni nel cassetto da realizzare. Nonostante sia giovanissimo, infatti, Justin Bieber è oggi una vera popstar mondiale, apprezzato non solo dai fans ma anche dagli addetti ai lavori che hanno ammirato la sua crescita musicale resa evidente da Purpose, il suo ultimo album. Justin Bieber, però, come tutti i ragazzi del mondo, resta sempre un bambino. Almeno per i genitori. La prova arriva da un toccante messaggio che gli ha inviato la madre e che ha commosso i Beliebers di tutto il mondo. “Ti amerò per sempre finché avrò vita“, ha scritto la Signora Patie pubblicando una serie di twett ricevuti da Justin in occasione del suo compleanno. Nonostante il successo planetario ottenuto, infatti, Justin Bieber ha sempre mantenuto un rapporto speciale con la madre a cui è profondamente legato. Un aspetto della vita del cantante che lo rende umano e vicinissimo ai milioni di fans che lo seguono in tutto il mondo. Sarà per questo che è così amato dai migliaia di persone?

© Riproduzione Riservata.