ONE DIRECTION/ Liam Payne è diventato papà? Le congratulazioni di Will.i.am e Jaden Smith

ONE DIRECTION, NEWS: LIAM PAYNE DIVENTERÀ PAPÀ, GLI AUGURI DI WILL.I.AM A CHERYL COLE E I COMPLIMENTI DI JADEN SMITH - La gravidanza di Cheryl Cole non è più un segreto ormai e le fans degli One Direction sono ormai certe che Liam Payne diventerà presto papà. A confermare le voci a riguardo arrivano le congratulazioni di Will.i.am, l’ex Black Eyed Peas che ha collaborato con Cheryl. La fidanzata di Payne ha sfoggiato il pancione in una serie di foto per The Princes Trust due settimane fa. Da allora Cheryl non è più stata vista in pubblico e alcuni rumors suggeriscono addirittura che il bimbo sia già nato- Qualche giorno fa la stampa aveva scritto che Cheryl alloggiava in un lussuoso hotel di Londra a pochi minuti dalla clinica privata che la coppia ha scelto per dare alla luce il primogenito. I familiari e gli amici più stretti erano stati visti andare e venire da questa location nei giorni scorsi. In un’intervista rilasciata ieri a Looswe Women, Will ha rivelato di essere felice che la sua amica abbia finalmente trovato un amore degno di questa parole e che stia creando una famiglia: “È entrata e uscita da brutte relazioni ma sembra che questa cresca bene e che stia dando i suoi frutti”. Ad alimentare l’idea che Cheryl e Liam siano già diventati genitori c’è il tweet di Jaden Smith, amico di Liam, che in queste ore ha chiesto a tutti “un bell’applauso” per Payne: clicca qui per vedere il cinguettio.

