Antonello Venditti / Concerto a Roma al Palalottomatica: scaletta, tutte le canzoni (oggi 8 marzo)

CONCERTO ANTONELLO VENDITTI AL PALALOTTOMATICA DI ROMA PER L'EVENTO 'VIVA LE DONNE' (OGGI 8 MARZO 2017) - Antonello Venditti questa sera terrà un concerto evento al Palalottomatica di Roma per celebrare tutte le donne, in occasione della festa dell'8 marzo. L’evento, intitolato “Viva le donne”, è stato pensato da Antonello Venditti proprio per celebrare la festa internazionale delle donne, ed inoltre Venditti festeggerà sul palco il suo compleanno, l'artista compie infatti 68 anni. L'inizio dello show del cantautore roma è previsto per le ore 21 e su Ticketone è possibile ancora acquistare i biglietti per questa sera visto che non è stato fatto il tutto esaurito. Il concerto attraverserà i suoi quarant’anni di carriera da 'Sora Ros'a a 'Cosa avevi in mente' ed Antonello Venditti ha deciso di aprire lo show proprio con Sora Rosa grazie all'interpretazione di Simona Barbui, in arte Symo, una giovanissima cantante romana che farà rivivere il grande classico del 1972 di Venditti in una veste tutta nuova.

ANTONELLO VENDITTI: SCALETTA CONCERTO A ROMA AL PALALOTTOMATICA: LE CANZONI DEDICATE ALLE DONNE - Antonello Venditti aprirà il concerto di questa sera a Roma con 'Sora Rosa' il suo grande successo del 1972, proprio dedicata a tutte le donne, considerando che l'evento è stato creato per festeggiare la giornata dell'8 marzo. Il cantautore romano interpreterà tutti i brani dedicati alle donne come Cosa avevi in mente, Sara e Lilly, Donna in bottiglia, Una stupida e lurida storia d’amore, Settembre e Le cose della vita, poi passerà ad altre canzoni del suo repertorio, tanto amate dai fans. Antonello Venditti canterà Unica, Il compleanno di Cristina, Giulio Cesare, Piero e Cinzia , Che fantastica storia è la vita, Sotto il segno dei pesci, Ci vorrebbe un amico, Le cose della vita, Notte prima degli esami, Dalla pelle al cuore, Indimenticabile, Forever, Amici mai, Ogni volta, Alta Marea, Benvenuti in paradiso, In questo mondo di ladri e Ricordati di me, oltre ai suoi brani più recenti. Appuntamento a questa sera alle 21 al Palalottomatica di Roma, i biglietti sono ancora disponibili.

