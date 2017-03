Emma Marrone/ In vacanza ma senza riuscire a dormire! Ecco perchè (Video)

EMMA MARRONE IN VACANZA MA NON IN COMPLETO RELAX! (VIDEO) - Sono tempi bui questi per i fan di Emma Marrone. La salentina ha passato gli ultimi mesi ad occuparsi di Elodie e del suo lancio al Festival Di Sanremo (e tutto quello che ne è venuto subito dopo) e forse questo ha assorbito molte delle sue energie tanto che ha deciso di dedicarsi una lunga vacanza. La bella salentina ha comunicato ai suoi fan che presto tornerà ma che lo farà solo quando saprà di poterli stupire ancora una volta e che non si accontenterà di un ritorno banale come tutti potrebbero fare. In soldoni sembra proprio che Emma Marrone non abbia ancora i pezzi giusti per mettersi in sala di registrazione e mettere insieme un altro album e tutto quello che ne conseguirebbe e così ha pensato bene di tornare lì dove tutto è uguale, a casa Marrone. Nella sua bella Puglia Emma non solo potrà trovare la sua giusta energia ma anche riposare, altri membri della famiglia permettendo. Lei e papà Marrone sono inseparabili in questi giorni e la riprova è arrivata anche sui social ma nelle ultime ore Emma ha deciso di sbottare sui social pubblicando un piccolo video del padre alle prese con le lezioni di mandolino. A quanto pare la salentina non riesce a riposare bene nemmeno il pomeriggio soprattutto alla luce del fatto che proprio suo papà le si siede accanto sul divano per strimpellare lo strumento. Riuscirà a trovare pace? In attesa di scoprirlo, ecco qui il video del momento.

