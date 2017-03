FEDEZ/ Scatti bollenti del rapper e della fidanzata per Vanity Fair (oggi, 8 marzo 2017)

FEDEZ, NEWS: SCATTI BOLLENTI DEL RAPPER E DELLA FIDANZATA PER VANITY FAIR (OGGI, 9 MARZO 2017) - Fedez e Chiara Ferragni al centro dei riflettori: oggi, mercoledì 9 marzo 2017, esce in edicola la loro intervista completa rilasciata a Vanity Fair, durante la quale si sono raccontati come coppia e come persone, svelando dei dettagli interessanti in merito alla loro relazione. Insieme all'intervista, il rapper e la fashion blogger non si sono tirati indietro quando si è trattato di fare alcuni scatti di copertina. Scatti accattivanti che hanno subito attirato l'attenzione dei fans per il loro toni provocanti e allo stesso tempo sensuali. Proprio ieri Chiara Ferragni è intervenuta su Instagram pubblicando una fotografia del cover Shoot che ha realizzato insieme al fidanzato: entrambi in biancheria, sdraiati sul divano, con Chiara che guarda dritta verso l'obiettivo. Un'immagine davvero hot, in bianco e nero, che in breve tempo ha toccato quasi soglia 160mila like. Fedez e Chiara Ferragni, sempre su Vanity Fair, hanno anche rivelato che non gli dispiacerebbe avere dei figli, e in caso di matrimonio il rapper ha ammesso: "Non credo molto nel rito, ma se lei ci tenesse, lo farei. Chiara, vuoi fare senza preti?" "E senza preti sia", ha replicato la fashion blogger. Clicca qui per vedere lo scatto condiviso da Chiara Ferragni sulla sua pagina Instagram ufficiale.

© Riproduzione Riservata.