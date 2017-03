JUSTIN BIEBER, NEWS: TORNA A FLIRTARE CON SOFIA RICHIE, IL COMPLIMENTO SUI SOCIAL (OGGI, 8 MARZO 2017) - Justin Bieber aveva reso pubblica la sua relazione con Sofia Richie mesi fa e per lei aveva addirittura litigato coi fans, cancellandosi momentaneamente da Instagram per non dare loro modo di insultare la modella nei commenti alle sue foto. I due sembravano essersi lasciati e infatti Justin non è più stato paparazzato con lei ma a quanto pare l’interesse che il cantante canadese prova nei confronti di Sofia non si è ancora sopito. Recentemente la modella ha pubblicato su Twitter una foto tratta da uno shooting realizzato per Flaunt Magazine e tra i tanti commenti lasciati dai fans della Richie troviamo quello di Bieber, che ha scritto: “Sei così carina”. Un semplice complimento ma anche qualcosa che il cantante sentiva proprio di non potersi tenere dentro: si tratta del primo indizio su un possibile ritorno di fiamma? Nei mesi scorsi sembrava che i due non si rivolgessero più la parola ma ora l’interesse di Bieber per la modella sembra essersi chiaramente riacceso: è solo un modo per far ingelosire Selena Gomez ora che sta con The Weeknd? Clicca qui per vedere la foto.

