PJ HARVEY/ Unica data italiana per la regina del rock, Torino 25 agosto

La regina indiscussa del rock arriva in Italia, dopo le due trionfali date autunnali, reduce dal successo dell'ultimo acclamato album “THE HOPE SIX DEMOLITION PROJECT”, uscito nel 2016 per Island Records (Universal Music).

“THE HOPE SIX DEMOLITION PROJECT” trae ispirazione dai numerosi viaggi intrapresi da Harvey, che, nel corso di un periodo di quattro anni, ha viaggiato tra il Kosovo, l’Afghanistan e gli Stati Uniti. E' stato registrato alla Somerset House, il centro culturale più importante di Londra, dove Harvey, la sua band, gli ingegneri del suono e i produttori Flood e John Parish, hanno lavorato a tutte le fasi del disco in uno studio di registrazione appositamente costruito dietro ad un vetro per consentire al pubblico di osservare ciò che succedeva all’interno.

Nella sua lunga carriera Pj Harvey ha collaborato con numerosi dei musicisti più rilevanti degli ultimi decenni: da Thom Yorke a Nick Cave, da Tricky a Björk, da Howe Gelb ai Violent Femmes. Ha lavorato al fianco di Josh Homme (Queens of the Stone Age) nel suo celebre progetto del 2003 'Desert Sessions' e di Mark Lanegan nel suo album solista 'Bubblegum'. Ha inoltre scritto, registrato e prodotto il materiale per l’album Before The Poison di Marianne Faithfull nel 2004.

Il live costruito con una drammaturgia dove interiorità, storia, rock e ricerca trovano un equilibrio perfetto. Accompagnata da una “marching” band di 9 elementi, tra i quali il fedelissimo John Parish e Mick Harvey e i nostri Alessandro “Asso” Stefana e Enrico Gabrielli





25 AGOSTO 2017 - TORINO - TODAYS

Via Cigna 211, Parco Sempione - Torino

Apertura Porte: ore 18:00 - Inizio Concerti: ore 19:00

INGRESSO: EURO 25 + d.p.

Info: www.todaysfestival.com

Prevendite disponibili da venerdì 10 marzo alle 12:

www.ticketone.it, call center 892 101

www.vivaticket.it, call center 892.234

